فلامبو البوروندي يوافق على إقامة مباراتي الذهاب والعودة أمام الزمالك في مصر

أكد جوني نيونسابا نائب رئيس نادي فلامبو البوروندي، أنهم وافقوا على لعب مبارتي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا في مصر.



وقال جوني، خلال تصريحاته لقناة الحياة: "لا يوجد لدينا ملعب مصدق عليه من الاتحاد الإفريقي في بوروندي، لذلك نفضل اللعب في مصر وتم الاتفاق".



وأضاف: "لازلنا في مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الإفريقي للحصول على الموافقة للعب في مصر".



وتابع: "الزمالك نادي كبير في إفريقيا، ولما لا نهزم الزمالك كما هزمنا الاتحاد الليبي".

ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل بوروندي باستاد الجيش ببرج العرب، بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك تأهل لدور الـ32 للبطولة بعد تخطي عقبة إيليكت التشادي في الدور التمهيدي بالفوز ذهابا وإيابا بهدفين لكل فريق.