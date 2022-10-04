عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مقهى وضبط 190 حالة إشغال.. حملات مكبرة لإزالة التعديات شرقي الإسكندرية

حملات مكبرة شرقي
حملات مكبرة شرقي الإسكندرية

 

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. 

وفي هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني يرافقها الأستاذ مازن البراجة، والأستاذ أيمن عادل وقوة من وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات شملت شوارع زنانيري، الجواهر،  توت عنخ آمون، ومزلقان المطار، حيث تم رفع جميع التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

الأسانسير وقع بيها.. ندى ماتت قبل الاحتفال بتخرجها من كلية الصيدلة| تفاصيل مأساوية

الأمير أباظة: مهرجان الإسكندرية السينمائي لا يتاثر بعدم إقامة نظيره الجونة

وخلال الحملة تم التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع وتم غلق كافتيريا وإزالة الحواجز المتنوعة وفض الباعة الجائلين الذى يعيق حركة مرور السيارات والمارة، وتم إيداع المضبوطات بديوان عام المحافظة.

هذا وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

الاسكندرية توت عنخ آمون الباعة الجائلين كلية الصيدلة إزالة التعديات شكاوى المواطنين تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 5 سنوات.. كوريا الشمالية تهدد اليابان بصاروخ نووي عَبَرَ فوق أراضيها

عقوبات جديدة ضد طهران .. كندا تقتص لضحية شرطة الآداب الإيرانية

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

مهاجم غير متوقع يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. فيديو

إعصار إيان.. 200 ألف بلاغ انقطاع تيار وارتفاع الضحايا إلى 100 بفلوريدا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ