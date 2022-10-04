غلق مقهى وضبط 190 حالة إشغال.. حملات مكبرة لإزالة التعديات شرقي الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة.

وفي هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني يرافقها الأستاذ مازن البراجة، والأستاذ أيمن عادل وقوة من وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات شملت شوارع زنانيري، الجواهر، توت عنخ آمون، ومزلقان المطار، حيث تم رفع جميع التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وخلال الحملة تم التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع وتم غلق كافتيريا وإزالة الحواجز المتنوعة وفض الباعة الجائلين الذى يعيق حركة مرور السيارات والمارة، وتم إيداع المضبوطات بديوان عام المحافظة.

هذا وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.