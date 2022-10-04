رابطة الأندية: نسعى لزيادة عدد الجماهير الموسم القادم.. فيديو



أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة أن رابطة الأندية تسعى لظهور مسابقة الدوري الممتاز في الموسم القادم بشكل جيد من كل النواحي.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" نسعى لزيادة عدد الجماهير الموسم القادم بعد التزام الجماهير في حضورهم لمباريات الموسم الماضي بمسابقة الدوري الممتاز".

نجاح رابطة الاندية..

وتابع:"من وجهة نظري أن رابطة الأندية نجحت بشكل كبير في موسمها الأول وأتمتى استمرار ذلك في الموسم القادم بمسابقة الدوري الممتاز".