السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية "تروجينا 2029"

منح المجلس الأولمبي الآسيوي السعودية حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية "تروجينا 2029" في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 في كمبوديا.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء أن السعودية التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية "‫تروجينا 2029" في ‫مدينة نيوم، أصبحت أول دولة من غرب قارة آسيا تنظم البطولة.

وقد وقع عقد استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029) كل من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، والرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ.

وكانت السعودية قد تقدمت بطلب الاستضافة في أغسطس الماضي، إذ تعد تروجينا وجهة السياحة الجبلية العالمية في "نيوم".