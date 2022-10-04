أحذر.. تناول حلوى المولد بكميات كبيرة ليلا يصيب الجسم بعدة أمراض

حذر الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، من تناول كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي الشريف خاصة لمرضى السكر وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي تؤدى الى ارتفاع نسبة السكر فى الدم وزيادة افراز الأنسولين واجهاد البنكرياس وزيادة الدهون فى الجسم والإصابة بالسمنة كما يؤدى الأفراط فى تناول حلوى المولد إلى تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

حلوى المولد النبوي الشريف

وأضاف “حسونة” أنه يفضل تناول حلوى المولد النبوي الشريف محدود على مدار اليوم وبكمية صغيرة فيكفى قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها ليلا لانخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم كما يجب ممارسة النشاط الرياضي وأقلها المشي لاستهلاك جزء من الطاقة الناتجة من تناول الحلوى لما فيها من سكر ومكونات اخري، كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفواكه.

وأشار إلى أن حلوى المولد النبوي الشريف مغذية ولكن بشروط، حيث تصنع حلوى المولد من مواد سكرية بالإضافة الى المواد المكسبة للطعم والنكهة مثل الفانيليا وزيت اللوز وزيت جوز الهند وكذلك تستخدم المكسرات وجوز الهند بالإضافة للمواد الملونة والمواد الحافظة.

وأضاف أنه يجب شراء حلوى المولد النبوي الشريف من اماكن موثوق بها تتوافر بها الشروط الصحية والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية واسم المنتج ومكونات الحلوى، وان تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعي بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة.

وأكد على ضرورة ان تكون مغلفة بطريقة جيدة وان تكون الحلوى معروضة فى فترينات زجاجية نظيفة مخصصة لذلك بعيدا عن ضوء الشمس, كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات (الجوانتى) وغطاء الرأس والكمامة.

حلوى المولد النبوي الشريف

وأوضح أنه يجب اختيار حلوى المولد النبوي الشريف قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات ومن امثلتها الفولية التي تحتوى على السكر والفول السوداني الذى يجب ان يكون طازجا خاليا من الأفلاتوكسين (السموم الفطرية) والتي تسبب اضرار صحية.

وقال إن الفول السوداني يحتوى على البروتين بنسبة تصل الى 25% تقريبا بالإضافة الى محتوى منخفض من الكربوهيدرات حوالى 17% ومحتوى مرتفع من الزيت قد يصل الى 45% تقريبا وهو ما يجعل الفول السوداني غير مؤثر فى ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة، كما يعتبر زيت الفول السوداني من الزيوت الصحية المفيدة لصحة القلب.

حلوى المولد النبوي الشريف

وأضاف : " من حلوى المولد النبوي الشريف الحمصية التي تحتوى على السكر والنشا و الحمص الذى قد تصل نسبة البروتين فيه الى19% ونسبة قليلة من الزيت حوالى4.5% والحمص غنى بالفيتامينات والأملاح المعدنية ويساعد الحمص على الوقاية من الإسهال و تقليل ضغط الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواه العالي من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم فيكون مفيدا لمرضى السكر".

وتابع: "من حلوى المولد النبوي الشريف أيضا السمسمية التي تحتوى على السكر والنشا والسمسم الذى يحتوى على نسبة عالية من الزيت قد تصل لأكثر من 50%، وبروتين قد تصل نسبته الى 18% الذى يحتوى على أحماض أمينية أساسية خاصة الميثيونين الذى يدخل فى تكوين مركبات مهمة في الجسم وله دور فى التمثيل الغذائي، كما تحتوى بذور السمسم على مواد مضادة للأكسدة التي تقلل من حدوث الالتهابات كما يحتوى على الحديد الذى يقى من الأنيميا، كذلك تحتوى بذور السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان ".

حلوى المولد النبوي الشريف

وأستكمل : “ من انواع حلوى المولد النبوي الشريف ايضا الملبن الذى يتكون من السكر والنشا والجيلاتين وماء ورد بالإضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات، والجيلاتين له فوائد صحية عديدة فهو يخفف ألم المفاصل و تقليل الالتهابات”.

وأشار إلى أن هناك انواع من حلوى المولد تحتوى على انواع اخرى من المكسرات مثل الكاجو والبندقية واللوزية والفسدقية وهذه تعطى كمية كبيرة من الطاقة قد تصل الى 580 كالورى / 100جرام ولهذا لا يجب تناول كميات كبيرة منها.

وأوضح أن المكسرات لها فوائد صحية كبيرة فمثلا عين الجمل مصدر للأوميجا -3 التى تساعد فى تقوية الذاكرة وتقى من ارتفاع دهون الدم وتقلل من مخاطر الإصابة من امراض القلب وتصلب الشرايين والبندق له خصائص مضادة للالتهابات ويقلل من حدوث هشاشة العظام ، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم واللوز غنى بالماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين هاء ويساعد على الكوليسترول.