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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاييس الجودة والحلال.. تفاصيل اتفاق سعودي مغربي حول المنتجات الغذائية

صدى البلد

وقع المغرب والسعودية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقيتين حول مقاييس الجودة والمنتجات الغذائية الحلال.

ووقع الاتفاقيتين كل من وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي.

وتتضمن الاتفاقية الأولى برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

أما الاتفاقية الثانية فتخص تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات "الحلال" والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.

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المغرب السعودية العاصمة المغربية الرباط مقاييس الجودة المنتجات الغذائية الحلال وزير الصناعة والتجارة المغربي ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي

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