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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بسبب زيادة سعر رغيف الفينو وتقليل حجمه

سعر الفينو
سعر الفينو

توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم "الثلاثاء"، بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر رغيف الفينو وتقليل حجمه، وسط انعدام الرقابة من الأجهزة المعنية.

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وأشارت النائبة إلى أن هناك ظروف حتمية عالمية لا مفر منها يقر بها الجميع تؤثر فى الأسعار، منوهة بأن هناك مبالغة مفرطة من بعض التجار فى زيادة الأسعار وفرض سياسة الأمر الواقع على المستهلك والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فالأمر يحتاج إلى رقابة صارمة وملزمة بعدم المغالاة فى الأسعار، وهو ما يحدث الأزمة مع أزمة رغيف "الفينو" مع عودة العام الدراسي.

ارتفاع سعر الفينو 

واتهمت هناء أنيس، بعض التجار من معدومي الضمير، باستغلال الأزمات العالمية واحتياجات المواطنين، والقيام بعقد اتفاقيات وتحالفات لرفع الأسعار بدايةً من المستلزمات الدراسية مرورًا بالسلع والمواد الغذائية التي تشهد زيادة جديدة كل يوم، وصولًا إلى سعر رغيف "الفينو" الذي تجاوز 50 قرشًا، وأصبح سعر الرغيف جنيهًا مع تقليل وزنه وتصغير حجمه.

وطالبت بتعظيم دور الرقابة على الأسعار في مثل هذه الظروف، وضبطها، ووضع الضوابط الملزمة التى تحول دون استغلال حاجة وظروف الناس، خصوصا أن فاتورة الخدمات التي يتحملها المواطن تضاعفت مرات وهو يتقبل ذلك إيمانًا بأن الدولة تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بخطة واعدة وأمل كبير في تجاوز هذه الأزمات، ومن باب أولى أن تكون أسعار السلع منضبطة ولا يحددها جشع بعض التجار وسعيهم إلى تحقيق أرباح خرافية على حساب البسطاء من الناس.

أزمة رغيف الفينو

كان عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، قد صرح بأنها أزمة رغيف الفينو مفتعلة تحدث كل عام بالنسبة مع دخول العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن البعض قلل وزن رغيف الفينو اليوم بدون مبرر.

وأكد أن هناك فئة ظالمة وخارجة عن النص في المجتمع المصري وأي مجتمع خارجي، والدولة تبذل كل ما يمكن لتوفير كل شيء للمواطن والتاجر في نفس الوقت».

وأشار إلى أن «الدولة تتيح الخامات المطلوبة لأصحاب المخابز الأفرنجي والسياحي، ويقع عليها حملًا كبيرًا؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية»، قائلًا إن اختلاف سعر الدقيق المستخدم في المخابز، يؤدي إلى اختلاف في وزن وسعر رغيف الفينو.

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