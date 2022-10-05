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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن بطور سيناء: أعيش بدون سكن وأحلم بوحدة سكنية

المواطن ابو اسكندر
المواطن ابو اسكندر

يشكو المواطن محمد ابراهيم عطا الشهير بمحمد ابو اسكندر أحد مواطني مدينة طور سيناء في محافظة جنوب سيناء، أنه سوف يتعرض للطرد من مسكنه لعدم استطاعته دفع الإيجار.

وأشار أبو اسكندر، إلي أنه يعيش في طور سيناء منذ ٣٠ عام وله ٤ أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وليس له عمل مستقر .

وأضاف محمد ابو اسكندر، أنه لا يريد إلا حياة كريمة لأسرته بأن يكون لهم سكن مستقر  وفرصة عمل بسيطة.

وتابع أبو اسكندر أنه تقدم  بطلبات لمجلس مدينة طور سيناء للحصول على وحدة سكنية ولكنه لم يلقى رد منهم حتى الآن .

وكشف محمد ابراهيم عطا، أنه كان قد حصل على محل بالسوق الحضاري الجديد ونتيجة أنه المكان جديد والسوق يعاني من الركود، فقد فشل مشروعه وترك المحل وفوجئ  بتوقيع غرامة عليه ١٥٠٠ جنيه بعد أن ترك المحل وتم إحالته إلى المحكمة، وحكمت عليه بالحبس أسبوعا والسداد خلال شهر أكتوبر الجاري  مشيرا إلي أنه لا يوجد أموالا للسداد والتصالح .

وطالب ابو اسكندر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمنحه وحدة سكنية  حفاظا على أسرته من التشرد ومن أجل استقرار الأسرة .
 

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اخبار جنوب سيناء بين الناس محمد ابو اسكندر محافظ جنوب سيناء وحدة سكنية السوق الحضاري مدينة طور سيناء محافظة جنوب سيناء

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