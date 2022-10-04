فيديو صادم.. أب أمريكي يستخدم ابنه الرضيع كدرع بشري

انتشر فيديو وصف بالصادم على مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطعة فلاجلر بولاية فلوريدا الأمريكية، يظهر رجلًا يستخدم ابنه الرضيع الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً فقط كدرع بشرية مقاوماً للشرطة.

وكشفت الصحف المحلية أن براندون لوينر خطف ابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا تحت تهديد السلاح في بالم كوست، بولاية فلوريدا، الأسبوع الماضي.

وتم رصده لاحقًا وهو يقود سيارته بتهور مع الرضيع في حضنه، وفقًا لمسئولين من مكتب مأمور مقاطعة فلاجلر، مما دفع الشرطة لمطاردته.

ويقول المسئولون إنه رفض الانسحاب وانحرف في وقت ما باتجاه تكدس مروري آخر.

https://cdn.jwplayer.com/previews/xEeFkHlt

رفض لوينر التوقف بعد أن طلب منه ذلك تطبيقاً للقانون، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.

ثم تم إيقافه في موقف للسيارات بالقرب من متجر "تارجيت"، قبل أن يفر من السيارة والصبي لا يزال بين ذراعيه بالقرب من سيارة ماكدونالدز.

الأب يرفض تسليم الطفل للشرطة

ويظهر مقطع فيديو مثير للحادث الأسبوع الماضي، لوينر وهو يرفض ترك الطفل وتسليمه للشرطة بينما كان محاطًا بضباط مسلحين ووحدة كلاب بوليسية.

وبعد مواجهة، صعق أحد الضباط النار لوينر بمسدس كهربائي وأسقطه أرضاً، وسرعان ما أنقذ أحد الضباط الطفل الرضيع، الذي ورد أنه ينادي على والده.

قال ريك ستالي، مأمور مقاطعة فلاجلر، في تقرير لصحيفة “ذا بوست” الأمريكية: "هذه حالة تحول الوضع المحلي فيها إلى حالة عنف، مما يعرض طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا وسائقين أبرياء للخطر".

وأضاف: "لقد فعل رجالنا كل ما في وسعهم لإنقاذ هذا الطفل بسرعة بأمان من رجل مجنون والقبض على المشتبه به".

ولم يتضرر الطفل في هذه المحنة وتم إرجاعه لوالدته، بحسب التقارير.

تم إلقاء القبض على لوينر ووجهت إليه تهمة الاختطاف، واستخدام قاصر كدرع، ومقاومة العنف وإهمال الأطفال والهرب والمراوغة والقيادة المتهورة.

وذكرت التقارير أنه تم اعتقاله بمساعدة كلاب بوليسية، ثم تمت معالجته من الإصابات التي لحقت به خلال عملية الاعتقال.