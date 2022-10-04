نائب التنسيقية: مصر ستنتصر على تحديات الأزمة العالمية والعبور للجمهورية الجديدة

وجه النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس .

وأضاف" القط"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بإنجازات وفعاليات دولية ومحلية، موجهاً له الشكر على ما يبذله من جهد، وما يقوم به الرئيس يؤكد أن مصر قادرة على العبور إلى التنمية والجمهورية الجدية، ومواجهة الأزمات العالمية كما استطاعت سابقا إلى عبور خط برليف .

وأشار "القط"، إن القوات المسلحة التى أثبتت أن لها درع وسيف، والشعب المصرى الذى أثبت أنه فى رباط إلى يوم الدين، ومصر قادرة على مواجهة التحديات .

وهنأ "القط"، الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر المجيد والمولد النبوى الشريف .