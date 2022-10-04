تدريبات بدنية لمحمود كهربا في مران الأهلي

خاض محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف أندرياس إندويا، مدرب الأحمال، عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك كهربا في الفقرات البدنية والتدريبات الجماعية للفريق، وبعد ذلك خاض فقرة إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت ٣٠ دقيقة، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم ٩ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي ٣ مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.