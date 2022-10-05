عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة مالك كافيه متهم بقتل زوجته فى النزهة .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، محاكمة مالك كافيه متهم بقتل زوجته، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" داخل مسكن الزوجية، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما فى النزهة.

كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على صاحب كافيه، بسبب قيامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى النزهة وتعدى عليها بسلاح أبيض داخل شقتهم، ونتج عن ذلك وفاتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل شقتها في النزهة.

القضاء الإداري تحدد9 أكتوبر لنظر شطب عبد الله رشدي من وزارة الأوقاف

زوجة تصرخ من محكمة الأسرة: أبو ولادى شهر بسمعتي بعد 15 عاما زواج

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن زوجها قام بقتلها و تعدى عليها بسلاح أبيض  ونتج عنها وفاتها فى الحال بعد اصابتها بجروح فى الرقبة و طعنات فى الجسد ونقلت الي المستشفي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة مالك كافيه مطواه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مصرع مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

موضوعات متعلقة

القضاء الإداري تحدد9 أكتوبر لنظر شطب عبد الله رشدي من وزارة الأوقاف

تزوج عليها وادعى الفقر.. زوجة تصرخ من محكمة الأسرة: أبو ولادى شوه سمعتي

الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

نظر محاكمة سيدة قتلت زوجها فى الزقازيق .. اليوم

الاعدام ينتظر قاتل ابنة خاله بالبراجيل

محاكمة متهم بقتل شخص في شبرا الخيمة .. اليوم

نظر قضية قاتل تاجرعطارة الزيتون .. اليوم

بتروح متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة فتاة من والديها بدكرنس

ترشيحاتنا

صاروخ باليستي.. الكشف عن سبب الانفجارات الهائلة بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

مفيش نادي القرن.. تسريب شكل قميص الأهلي الجديد| شاهد

السفير البريطاني بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ COP27

أحسن مساك في مصر.. فرج عامر يؤكد نظرة كولر في محمود متولي

هل يكفي صب الماء على الجسد عند الاغتسال من الجنابة.. الإفتاء تجيب

الباحث الرئيسي لاكتشاف الدواء وتطويره: هدفنا التوصل لأول علاج مصري للسرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

بملابس ملفتة.. شقيقة محمد رمضان تثير جدلًا عبر إنستجرام برفقة زوجها

بفستان راق.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ