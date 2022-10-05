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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استخدموا مفرقعات.. المتهمون في أحداث شغب السلام أمام الجنايات اليوم

صدى البلد

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم  برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة 18 متهما، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

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وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع، اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض في:

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

- استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات.

-استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان ما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

 

إرهاب مجمع محاكم طرة محاكم طرة أحداث شغب السلام

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