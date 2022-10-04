نشرة الفن : فتاة تلمس ساق مايا دياب ورد فعل غير متوقع.. زوج نسرين طافش يهاجم متابعا على إنستجرام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية .



كشفت ابنة الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن سبب وفاة والدتها .

وقالت ابنة الاعلامية الرحلة ماجدة عاصم : ما رأيت من أمى إلا الصبر والرضا ولا أزكيها على ربها وهو أعلم بمن اتقى، وذلك من بعد ما ابتلاها ربى بمرض السرطان منذ أربعة أشهر والذى كان منتشرا"، فى كل جسدها فى الرئتين وفى الكبد وفى العظام وفى الغدد الليمفاوية".

حلت الفنانة أمل إبراهيم ضيفة على برنامج “ واحد من الناس ” ، والذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي ، حيث كشفت عن العديد من الذكريات .

وقالت أمل إبراهيم انها رفضت فى أحد الاعمال الفنية ان يقوم الفنان محمود ياسين بلمسها خلال تصوير أحد المشاهد ، مؤكدة أنها قطعت التصوير وقالت له : أوعي تلمسني أنا صايمة " .

تصدرت الفنانة مايا دياب مؤشرات البحت جوجل ، بعد انتشار فيديو عبر واقع التواصل الإجتماعي اثناء احيائها حفل غنائي فى قبرص .

وظهرت فى الفيديو فتاة تقوم بلمس ساق مايا دياب اثناء وقوفها على المسرح للغناء ، مما دفع الاخيرة الى الابتعاد والصعود الى درجة أعلي من المسرح بعدما ظهرت عليها علامات الفزع .

عبرت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي عن سعادتها بتدشين مشروع المصري ، والذي أعلن عنه خلال الدقائق الماضية ضمن احتفالات 6 أكتوبر .

وقالت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي ان مثل هذا المشروع يعد إنجازاً كبيراً وسيفيد الدراما المصرية ، لانه سيلقي الضوء على بطولات الشعب المصري والشخصية المصرية .

وتابعت المخرجة إنعام محمد علي : تعاون الشئون المعنوية فى انتاج مثل تلك الأعمال يضمن توفير انتاج مادي ولوجستي محترم ومشرف لتظهر تلك الاعمال فى أبهي صورة .

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه Abtalks اليوم , تكشف ريهام عبد الغفور حياتها الشخصية لأول وطفولتها ، بجانب الحديث عن أعمالها الفنية.

وكشفت ريهام عبد الغفور من خلال برومو الحلقة عن تعرضها للتحرش الجنسى وهى طفلة وقالت :" اللى ضايقنى إنه كان فى سن جدى وعرفت يعنى إيه شماتة لما مات ".

كشفت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، عن فخرها بالمشاركة للمرة الثانية في الندوة التثقيفية للقوات المسحلة المصرية ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك من خلال مشاركتها المميزة في الأوبريت الغنائي "لمتنا" والذي قدمته بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي.

وقالت بلقيس في تصريحات صحفية إنها وافقت على الفور في المشاركة في هذه الاحتفالية العظيمة التي تيعد أمجاد وذكريات بطولات النصر الخالدة للجيش المصري وكانت سعيدة بتلك الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا العمل الوطني الذي ينبض بالخير لكل الوطن العربي.

رد زوج نسرين طافش على هجوم متابع عليه كتب معلقا على أحد فيديوهاته:" هل من المنطق والعقل تتزوج إنسانة ليست مستورة، ماشاء الله بتفهم ومتعلم لكن هناك تناقض بكلامك.

ورد زوج نسرين عليه قائلا:"الستار هو الستار وأنا أسأله أن يستر عليك بعد الحكم على خلقه.





