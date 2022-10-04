وزير الاقتصاد التونسي يبحث مع مسئولة أممية فرص تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم /الثلاثاء/ مع سوزان سيدروفسكي مديرة مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال زيارتها الحالية لتونس، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الفني بين تونس واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، خاصة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أوجه الاستفادة من اللجنة الاقتصادية في دفع مجالات العمل والاستثمار وتنمية القدرات في تونس.

واستعرض الوزير التونسي مع المسئولة الأممية سبل تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة بالنسبة للشباب والمرأة في العديد من القطاعات، كالصناعات التقليدية والاستفادة من الموارد الطبيعية لتونس، إلى جانب مجالات أخرى مثل القطاعات التكنولوجية، وذلك بهدف توفير الحماية المجتمعية وتحقيق الأمن الغذائي للشعب التونسي.

وأعرب الجانبان عن الاستعداد لمواصلة التشاور والتنسيق بما يمكن من تقديم مقترحات لتعاون فني مثمر يركز على الأولويات الوطنية الراهنة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

