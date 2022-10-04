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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

54 مليار درهم مكاسب للأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

أرشيفية
أرشيفية

 

 

 

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 54 مليار درهم، مع صعود سوق أبوظبي بأكبر وتيرة يومية في أكثر من أسبوعين، فيما ارتفع سوق دبي بأكبر وتيرة منذ منتصف مايو الماضي.

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و بحسب وكالة أنباء الامارات “وام” ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.774 درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.828 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.248 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.


واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.73 مليار درهم موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي و386.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 501.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.2 ألف صفقة.

وكالة انباء الامارات ختام التعاملات رأس المال السوقي اسواق الأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية Finance Real Estate

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