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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية تكشف حقيقية الفيديو المتداول حول مدرسة سعد زغلول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، أن مقطع الفيديو المتداول بأحد المواقع عن مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية ، لم يحدث اليوم أو أمس، وقد يكون حدث أول يوم دراسي بسبب تكدس أولياء الأمور أمام المدرسة.

وأشارت المديرية في بيان اليوم، إلى أنه تم إبلاغ أولياء الأمور من قبل المدرسة بتسكينهم بمدرسة مجاورة لا تحتاج لوسيلة مواصلات تخفيفًا لأعباء أولياء الأمور.

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وأكّد أبوزيد أن المدرسة تم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية قبل بداية العام الدراسي لإنهاء أعمال الصيانة الشاملة بها، ولم يلتحق بها الطلاب هذا العام، وتم تسكين الطلاب منذ أول يوم دراسي بالفترة المسائية بمدرسة أخرى مجاورة وهي مدرسة عبد السلام عبد الغفار الإعدادية دون أي تكدس أو تزاحم.

ونُهيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين وأولياء الأمور عدم تداول معلومات غير صحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة ، كما نناشد أولياء الأمور  عدم التكدس أمام المدارس بشكل عام  حرصًا على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

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