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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 أيام للتحقيقات.. حبس سكرتير تعدى على مدير مدرسة ثانوية بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس سكرتير مدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على مدير المدرسة بواسطة سلاح أبيض"سكين".

وكانت قد شهدت مدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، واقعة تُعد الأولى بالإقليم، حيث تعدى موظف إداري بالمدرسة على مدير المدرسة الثانوية، بسلاح أبيض، قبيل طابور الصباح، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.

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تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، مفادها إصابة مدير مدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر شرق المحافظة، بجروح طعنية على يدي موظف إداري، قبيل طابور الصباح.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو (مختار. ا- 45 سنة- مدير مدرسة الثانوية بنات بإدارة سوهاج التعليمية)، بجروح طعنية؛ إثر تعدي موظف إداري بالمدرسة عليه أمام الطالبات بطابور الصباح.

تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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