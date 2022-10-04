انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية.. الجمعة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة (الإسكندرية)، يوم الجمعة القادمة : (11 ربيع الأول 1444هـ)، الموافق(7/ 10/ 2022م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف.
ويتحدث المشاركون، جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، وذلك على النحو التالي:
1. د/ محمد إبراهيم أحمد رجب بالديوان العام الشهيد سعيد سماحة- محور المحمودية
2. الشيخ/ محمود إبراهيم عبد الرحمن بمجمع البحوث الإسلامية أعضاء هيئة التدريس- سموحة
3. الشيخ/ وسام علي السيد متولي مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية حسن علام- سموحة
4. الشيخ/ أحمد محمد محمد علي بمجمع البحوث الإسلامية عصر الإسلام- سيدي جابر
5. الشيخ/ سمير سعد الشناوي إمام وخطيب أسامة بن زيد- سيدي جابر
6. الشيخ/ فاروق دياب دياب أبو سعدة بمجمع البحوث الإسلامية فاطمة الزهراء – الإسكان الصناعي
7. الشيخ/ محمد يوسف السيد إمام وخطيب الرحمن- خلف مديرية الأمن سموحة
8. الشيخ/ رامز عبد القادر عباس بمجمع البحوث الإسلامية القدوس- الحضرة الجديدة
9. الشيخ/ سلطان عبد الحميد سلطان إمام وخطيب الرحمن -كوبري الناموس
10. الشيخ/ محمد موسى دياب درة بمجمع البحوث الإسلامية البكاتوشي- حجر النواتية.