انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية.. الجمعة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة (الإسكندرية)، يوم الجمعة القادمة : (11 ربيع الأول 1444هـ)، الموافق(7/ 10/ 2022م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف.

ويتحدث المشاركون، جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، وذلك على النحو التالي:

1. د/ محمد إبراهيم أحمد رجب بالديوان العام الشهيد سعيد سماحة- محور المحمودية

2. الشيخ/ محمود إبراهيم عبد الرحمن بمجمع البحوث الإسلامية أعضاء هيئة التدريس- سموحة

3. الشيخ/ وسام علي السيد متولي مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية حسن علام- سموحة

4. الشيخ/ أحمد محمد محمد علي بمجمع البحوث الإسلامية عصر الإسلام- سيدي جابر

5. الشيخ/ سمير سعد الشناوي إمام وخطيب أسامة بن زيد- سيدي جابر

6. الشيخ/ فاروق دياب دياب أبو سعدة بمجمع البحوث الإسلامية فاطمة الزهراء – الإسكان الصناعي

7. الشيخ/ محمد يوسف السيد إمام وخطيب الرحمن- خلف مديرية الأمن سموحة

8. الشيخ/ رامز عبد القادر عباس بمجمع البحوث الإسلامية القدوس- الحضرة الجديدة

9. الشيخ/ سلطان عبد الحميد سلطان إمام وخطيب الرحمن -كوبري الناموس

10. الشيخ/ محمد موسى دياب درة بمجمع البحوث الإسلامية البكاتوشي- حجر النواتية.