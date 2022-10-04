جامعة أسيوط تفتتح أول مركز تدريبي في الجراحات الميكروسكوبية .. فيديو

قال الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات بأسيوط أن مستشفى الإصابات والطوارئ من المستشفيات المتخصصة التي تم إنشاؤها حديثا والحق بها مبنى للجراحات الميكروسكوبية وجراحات اليد ومركز لإعادة التأهيل ومركز للتدريب على مهارات الجراحية.

وأضاف "فاروق" خلال تصريحات إعلامية لقناة اكسترا نيوز، أن جامعة أسيوط بها وحدة متخصصة فى الجراحة الميكروسكوبية وجراحة اليد وهذه الوحدة تقدم الخدمات للمرضى بالمجان لأهالي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.

وتابع المدير التنفيذي لمستشفي الإصابات بأسيوط أن الجامعة تفتتح أول مركز طبي تدريبي متخصص في الجراحات الميكروسكوبية.