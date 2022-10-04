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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة أسيوط تفتتح أول مركز تدريبي في الجراحات الميكروسكوبية .. فيديو

إفتتاح أول مركز جراحة
إفتتاح أول مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوب بجامعة أسيو

قال الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات بأسيوط أن مستشفى الإصابات والطوارئ من المستشفيات المتخصصة التي تم إنشاؤها حديثا والحق بها مبنى للجراحات الميكروسكوبية وجراحات اليد ومركز لإعادة التأهيل ومركز للتدريب على مهارات الجراحية.

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رئيس جامعة أسيوط يفتتح المرحلة الأولى لأول مركز طبي  تدريبي متخصص في الجراحات الميكروسكوبية

وأضاف "فاروق" خلال تصريحات إعلامية لقناة اكسترا نيوز، أن جامعة أسيوط بها وحدة متخصصة فى الجراحة الميكروسكوبية وجراحة اليد وهذه الوحدة تقدم الخدمات للمرضى بالمجان لأهالي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.

وتابع المدير التنفيذي لمستشفي الإصابات بأسيوط أن الجامعة تفتتح أول مركز طبي تدريبي متخصص في الجراحات الميكروسكوبية. 

محافظة أسيوط جامعة اسيوط الجراحات الميكروسكوبية اول مركز طبي المرحلة الاول

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