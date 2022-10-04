عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ...

5 إجراءات تواجهها شركات التكنولوجيا المالية حال ارتكابها مخالفات بالعمل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي ضوابط عمل لشركات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى وضع عقوبات حال مخالفتها.

ووفقا للمادة (14) فإنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :

١ - توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .

٢ - دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .

٣ - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .

٤ - المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .

٥ - إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .

 

نائب يستعرض جهود مصر أمام المنتدى الأول للبرلمانيين في التكنولوجيا برومانيا

بناء شخصية الطالب.. وزير التربية والتعليم: نحرص على دمج التكنولوجيا والاستثمار في الأنشطة|فيديو

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (١، ٢) من هذه المـادة من رئيس الهيئة ، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (٤) من هذه المـادة إذا كان الخطــر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تـداركه ، وذلك لمـدة أقصــاها شـهـر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .

وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيدًا له ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها .

 

وتنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .

التكنولوجيا المالية الانشطة المالية غير المصرفية إلغاء الترخيص المخالفة التكنولوجيا الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

مسير الحي يتلاقى.. بنتها ضاعت من 45 سنة ولقيتها على فيسبوك

يرفعون الأسعار.. رئيس رابطة تجار السيارات ينصح المواطنين: بلاش تشتروا من الجشعين

الأعلى في تاريخ الكرة المصرية.. تفاصيل عقوبة فيوتشر لـ جنش ورفعت

ترشيحاتنا

أهانت الرجل المصري وتنمرت عليه.. هل تواجه هبة قطب عقوبة الحبس والغرامة؟

ممنوع الشكوى على السوشيال ميديا.. مدرسة خاصة بالإسماعيلية تهدد أولياء الأمور

البيت الأبيض: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

مساعد وزير الخارجية يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

رئيس بيلاروس يعلن مشاركة بلاده في حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان 0-0 في الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المصرية سارة صبري.. شركة "بلو أورجن" تثير الجدل برحلة جديدة للفضاء

دراسة تكشف عن نوعية أطعمة نتناولها يوميا تسبب السرطان

بعد تعرضها للتحرش.. أجمل إطلالات ريهام عبد الغفور| اعرف الحكاية

شاهد.. بطل صيني ينقذ طفلا قبل سقوطه من الطابق السابع

فيديو

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

عالم مجنون| وفاة طفل بسبب تيك توك ما القصة؟.. فيديو جراف

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

بكرة تشوفوا .. الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ