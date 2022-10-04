الصين تستعرض صواريخ نووية في تحذير مخيف لـ أمريكا

نشرت الصين لقطات لصواريخها النووية المتطورة، في تحذير للولايات المتحدة والرئيس جو بايدن.

وبمناسبة العيد الوطني للبلاد، شاركت الصين صوراً للصواريخ القاتلة التي تحملها حاملة طائراتها فيما وصف بأنه “تحذير للولايات المتحدة والرئيس جو بايدن”.

ووفقا لصحيفة”ساوث شاينا مورنينج”، تُظهر اللقطات، التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية، أقوى الأسلحة الاستراتيجية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا، وتحديداً بشأن تايوان.

وتم عرض حاملة الطائرات DF-21D و DF-26B والجيل الجديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات DF-41.

ويعتبر نطاق صواريخ “DF-41” المرعب كبير جدًا ويشكل تهديدًا حتى على البر الرئيسي لـ أمريكا.

وتم إصدار اللقطات كجزء من سلسلة وثائقية مكونة من ثمانية أجزاء.

وتتصدر الحرب النووية الأجندة الإخبارية في الوقت الحالي، ولعدد كبير بشكل مثير للقلق من الأسباب المنفصلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية فوق اليابان في أكبر تجربة لها على الإطلاق، مع وجود سلاح مدمر قادر على الوصول إلى القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة جوام.

ونصحت السلطات اليابانية السكان بالاحتماء مع دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية وحث الناس على البحث عن الأمان تحت الأرض من الصاروخ.

وقال مسؤولون يابانيون إن الصاروخ حلق أكثر من 2800 ميل وكان ارتفاعه حوالي 621 ميلا، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

ويتجاوز هذا النطاق مسافة 2100 ميل بين كوريا الشمالية وإقليم جزيرة جوام الأمريكية.

وتعد قدرة الصاروخ الواضحة على الوصول إلى أراضي الجزيرة ملحوظة بشكل خاص لأن كوريا الشمالية هددت في عام 2017 بمهاجمة جوام، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 168000 نسمة وهي موطن لقاعدة للقوات الجوية الأمريكية وقاعدة بحرية.