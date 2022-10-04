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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية يستقبل وفداً من الكونجرس الامريكي

استقبل السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وأعضاء القطاع الأمريكي بوزارة الخارجية وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سياق زيارتهم الحالية إلى مصر، حيث ركزت أعمال الاجتماع على تبادل الرؤى بشأن موضوعات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.    

واستهل مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الاجتماع بكلمة أشار خلالها إلى عناصر علاقات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وضعاً في الاعتبار الأهمية الإقليمية والجيواستراتيجية لمصر، وكذا تعقيدات الموقف الإقليمي.

وتضمن الاجتماع مباحثات اشتركت فيها قطاعات وزارة الخارجية المعنية بالموضوعات محل الاهتمام المصري الأمريكي المشترك مثل القطاع الإفريقي والعربي والسودان وحقوق الإنســان والاقتصادي وإدارات ليبيا وإسـرائيل وفلسطين ومياه النيل والبيئة ومكافحة الإرهاب، مقدمين رؤية مصر للتعاون الثنائي المصري الأمريكي المرجو، وللدور المنوط بالوفد الأمريكي بهدف تحقيق المزيد من التقارب.

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