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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: عدد السياح تضاعف ثلاث مرات نتيجة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي

النائب عزيز سابق
النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب

أكد النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن عدد السياح الدوليين الوافدين تضاعف ثلاث مرات خلال شهور العام الحالي، نتيجة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بتنشيط حركة السياحة من خلال تبني أفكار غير تقليدية تستهدف زيادة أعداد السائحين.

وقال “ سابق” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الحكومة تقدم مزايا وتسهيلات عدة للسائحين الوافدين  من مختلف الدول سواء من حيث تبسيط الإجراءات اللازمة للسفر أو تأمين وتطوير المطارات، علاوة على أن مستوى المعيشة والسياحة في مصر يتناسب مع كافة فئات السائحين، معقبا “ مصر تعد من أفضل الوجهات الساحرة وفي نفس الوقت تتسم بالأسعار البسيطة” .

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن استقرار الأوضاع الأمنية بمصر دفع الكثير من السائحين للزيارة أكثر من مرة، إضافة إلي المقومات السياحية التي تجعل مصر مقصدا سياحيا أوليا ولذلك يجب الاستمرار على نفس الوتيرة التي تدعم النهوض بقطاع السياحة باعتباره قطاعا حيويا ومؤثرا في أداء الاقتصاد.

وتابع البرلماني : في الآونة الأخيرة شهد قطاع السياحة تعافيا ملحوظا من تداعيات جائحة كورونا تلك الفترة التي شهدت تحركا كثيفا من الحكومة لإعطاء دفعة قوية لهذا المجال والقائمين عليه سواء عمالة أو أصحاب منشآت.

 

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وسلط اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة السياحة العالمية، والذي تناول أوضاع السياحة الدولية خلال عام 2022.

جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري.

وأشار التقرير إلى مواصلة السياحة الدولية إظهار علامات قوية على التعافي، حيث وصل عدد الوافدين إلى 57٪ من مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، وتضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين ثلاث مرات تقريبًا في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 (+172٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهذا يعني أن القطاع استعاد ما يقرب من 60٪ من مستويات ما قبل الجائحة.

 كما يعكس الانتعاش المطرد الطلب القوي المكبوت على السفر الدولي، بالإضافة إلى تخفيف أو رفع قيود السفر، فحاليًّا هناك 86 دولة ليس لديها قيود متعلقة بـ"كوفيد-19" اعتبارًا من 19 سبتمبر 2022.

وأفاد التقرير بأن عدد السياح الدوليين قُدر بنحو 474 مليون سائح دوليًا خلال الفترة (يناير- يوليو) 2022، مقارنة بـ 175 مليونًا في الفترة نفسها من عام 2021، كما تم تسجيل ما يقدر بـ 207 ملايين سائح دولي في يونيو ويوليو 2022 مجتمعين، أي أكثر من ضعف الأرقام التي شوهدت في نفس الشهرين من العام الماضي، وتمثل هذه الأشهر 44٪ من إجمالي الوافدين المسجلين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

يأتي ذلك في ظل تسجيل أداء قوي بالحركة الجوية الدولية للركاب، مع زيادة قدرها 234٪ خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 45٪ من مستويات 2019، وفي يوليو 2022 شهدت الحركة الجوية تعافيًّا بنسبة 70٪ من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي.

وذكر التقرير أن أوروبا والشرق الأوسط هما الأسرع انتعاشاً في الفترة من يناير إلى يوليو 2022، حيث وصل عدد الوافدين إلى 74٪ و76٪ من مستويات 2019 على الترتيب، واستقبلت أوروبا ما يقرب من ثلاثة أمثال عدد الوافدين الدوليين عما كان في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 (+ 190٪)، وشهدت منطقة الشرق الأوسط في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 زيادة في عدد الوافدين الدوليين بأربع أمثال ما كان الوضع عليه خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وسجلت الأمريكتان نموًا قويًا بنحو (103٪) وأفريقيا (171٪) في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 مقارنة بعام 2021، حيث وصلت إلى 65٪ و60٪ من مستويات 2019 على الترتيب، وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ (+ 165٪) وعدد وافدين أكثر من الضعف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، على الرغم من إنهم ظلوا أقل بنسبة 86٪ من مستويات عام 2019، حيث ظلت بعض الحدود مغلقة أمام السفر غير الضروري.

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