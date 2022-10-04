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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيليا يفوز على سبورتينج لشبونة 4-1 في دوري أبطال أوروبا

مارسيليا
مارسيليا

حقق فريق مارسيليا الفرنسي أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفوزه على ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

 وتقدم سبورتينج لشبونة بهدف سجله فرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة الأولى من اللقاء، قبل أن يسجل مارسيليا أربعة أهداف عن طريق أليكسيس سانشيز وأمير حارث وليوناردو باليردي وشانسيل مبيمبا في الدقائق 13 و16 و28 و84.

 وشهدت المباراة طرد أنطونيو أدان لاعب لشبونة في الدقيقة 23.

 وحصد مارسيليا أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد لشبونة عند ست نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا.

مارسيليا سبورتينج لشبونة دوري ابطال أوروبا سانشيز أليكسيس سانشيز

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