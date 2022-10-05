جامعة القاهرة الجديدة توجه تنبيها هاما لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

تستقبل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اليوم، طلاب تنسيق الدبلومات الفنية من خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية والمرشحون للفرقة الأولى لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت الجامعة أنه ينبغي علي خريجي الدبلومات الفنية 3 سنوات التوجه اليوم الي الجامعة لإجراء المقابلات الشخصية الإجبارية التى يتم من خلالها تحديد قبول الطالب من عدمه.

وتقام المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمبنى C بقاعة ٢٠٢ الدور الثاني بمقر الجامعة.

جدير بالذكر أنه كان قد بدأت الجامعة منذ يوم أمس الثلاثاء الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ استقبال طلاب الدبلومات الفنية لإجراء المقابلات الشخصية لطلاب الدبلومات الفنية والمرشحين للإلتحاق بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وقام أعضاء اللجان المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتقييم الطلاب المرشحين وفقا للمعايير الخاصة بطلاب الجامعات التكنولوجية، تفقد الدكتور هشام الديب رئيس الجامعة لجان المقابلات متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، وتبدأ الدراسة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

ويكون بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية