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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل إلى الإعدام.. تعرف على عقوبة شخص حول منزله لوكر تجارة المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ومُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود ، سبق إتهامه فى 11 قضية "مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه ، خطف" ، ومحكوم عليه بالإعدام فى جنايتى "خطف – إتجار مخدرات") وإتخاذه منزل بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - 2خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين –كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى ) .

 بمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

ظروف تخفيف العقوبة

 

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مديرية امن الغربية تجارة المخدرات قطاع الأمن العام المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية

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