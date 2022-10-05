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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالمجموعة 139 صاعقة: سعادتي بتكريم الرئيس السيسي لا تصفها الكلمات| فيديو

الرقيب أحمد البدري
الرقيب أحمد البدري ، عضو المجموعة " 139 صاعقة

قال الرقيب أحمد البدري ، عضو المجموعة " 139 صاعقة " ، إن الكلمات لا تصف شعورة تجاه تكريمه ، اليوم ، في احتفالية نصر أكتوبر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متابعا :" كانت لافتة عظيمة جدا " .

وأضاف الرقيب أحمد البدري ، خلال مكالمة عبر الفيديو لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ،  أن معركة أبو عطوة التي شارك فيها كانت على أشدها ، موضحة : " مكناش بنشوف شعاع الشمس من الطيران الأمريكي الإسرائيلي وهو فوق مدينة الإسماعيلية " .

وتابع ، أن الهدف الرئيسي لـ " شارون " هو احتلال مدينة الإسماعيلية ، خلال معركة " أبو عطوة " ، وتطويق الجيش الثاني الميداني .

واسترسل  ، أن القوات استبسلوا حتى لا تقترب أي دبابة في اتجاه مدينة الإسماعيلية ، وتم تدمير دبابات العدو خلال تقدمها باتجاه المدينة . 

 

 

139 صاعقة الرقيب أحمد البدري عضو المجموعة 139 صاعقة برنامج مساء دي إم سي توك شو مدينة الإسماعيلية

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