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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة المساكن بروض الفرج

حبس
حبس

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، حبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة المساكن بروض الفرج بأسلوب "كسر الباب".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بروض الفرج بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم اكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية ملكه من أعلى سطح العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات اوتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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