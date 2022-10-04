أهمية إطلاق محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال.. الكاتبة سماح أبو بكر توضح| فيديو

قالت الكاتبة سماح أبو بكر ، تعقيبا على اطلاق محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال ، إن شخصية الطفل تتكون في أول 5 سنوات من عمره ، مشيرة إلى أنها تحب أن تبحث عن طفولة العظماء كيف كانت ، ومن بينهم " جوتا " الألماني ، والذي كانت أمه تحكي له القصص الخيالية قبل النوم .

وأضافت الكاتبة سماح أبو بكر ، خلال لقائها لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن برنامج " رحبة سعيدة " ، والذي ينطلق في السابع من أكتوبر الجاري يهدف لإلمام شمل الأسرة المصرية ، من خلال مشاركة الأسر مع أبنائهم في مسابقات تزيد من تماسك الأسرة .

وتابعت " أبو بكر " ، أنها ستقدم " حكايات ماما سماح " لقراءة القصص مع مجموعة من الأطفال ، وطرح أسالة عن اعجابهم بها .

واسترسلت : الأطفال لا يمكنهم التفريق بين الخير والشر ، وترى الحياة بمنظور واحد ، وهو ما يستدعي توعية الأطفال بأن الدنيا بها الخير والشر ، وذلك من خلال الفن والموسيقى .