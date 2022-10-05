بسبب راعي الأهلي.. الزمالك يقرّر التعاقد مع شركة عالمية في الموسم المقبل

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة غضب كبيرة من جانب إدارة الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع أديداس لتصميم قميص الفريق في الموسم المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مسئولو الزمالك قرروا العودة للتعاقد مع شركة عالمية في الموسم المقبل حيث يعتبرون أن فريقهم هو البطل والحامل للبطولات في الدوري المصري ومن غير المنطقي ألا يتعاقد مع شركة كبرى وعالمية.

وأتم شبانة، ويرى مسئولو الزمالك أنه من المفترض أن يتم التعاقد مع شركة عالمية لتحقيق مكسب تسويقي كبير.

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