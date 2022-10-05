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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وديت بنتي لقضاها..والناس قالتلي متسيبيش حق بنتك..أبرز تصريحات والدي منة ضحية مدرسة العجوزة

والدا مة ضحية مدرسة
والدا مة ضحية مدرسة العجوزة

كشف والدا منة ضحية مدرسة العجوزة، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، عن الساعات الأخيرة في حياه ابنتهم، وكشفوا عن تفاصيل خطيرة بعد الحادث.

 

كما أعلن الإعلامي شريف عامر، عن أن هناك محامي تطوع للدفاع عن قضية منة تامر.

 

وإليكم أبرز التفاصيل.

قامت فرحانة الفجر.. والدة ضحية مدرسة العجوزة تكشف الساعات الأخيرة بحياة ابنتها

أكدت مديحة والدة ضحية طالبة مدرسة العجوزة، أن ابنتي قامت فرحانة بعد الفجر واستعدت لارتداء ملابس المدرسة الجديدة يوم الحادث.

وقالت مديحة، أن بنتي كانت فرحانة لدرجة انها “زغرطت وسقفت”، مؤكدة أنه أنا دخلتها بأيدي للمدرسة

 

وتابعت والدة الطالبة منة ضحية مدرسة العجوزة، أن فصل بنتي في المدرسة كان في الطابق الرابع، مؤكدة أن أخر ما قالته ابنتي قبل وفاتها بلحظات “ودوني لماما”.

 

مرمية على الأرض

وأشارت مديحة إلى أن واقعة وفاه ابنتي حدثت في تمام الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن ابنتي فضلت مرمية على الأرض لمة طويلة، معلقة “أنا وديت بنتي لقضاها وياريتها ما كانت راحت المدرسة” .

 

والد ضحية مدرسة العجوزة: الناس قالتلي متسيبش حق بنتك.. فيديو
أكد تامر والد الطالبة منة ضحية مدرسة العجوزة، أن ما قيل عن خروج بنتي من الفصل دون إذن المدرس غير صحيح  معلقا “لما روحت المستشفى عشان أشوف بنتي ”الناس قالتلي متسيبش حق بنتك".

وقال تامر، أن سور المدرسة يبلغ طوله 3 أمتار وعمر ابنتى 7 سنوات ومن العجيب أن يقولوا انها سقطت من فوق السور".

 

وتابع  والد الطالبة منة ضحية مدرسة العجوزة، أنه لم أوكل محاميا حتى الآن للحصول على حقي في قضية ابنتي .

 

لا أعلم أسماء مدير المدرسة

وأشار تامر إلى أنه لا أعلم أسماء مدير المدرسة أو المسئول للحصول على حق ابنتي ولكني سأسعى لذلك.

 

شريف عامر: أحد المحامين تطوّع للدفاع في قضية «منة» ضحية مدرسة العجوزة|فيديو
أعلن الإعلامي شريف عامر، أن هناك أحد المحامين استجاب لبرنامج “يحدث في مصر”، متطوعاً للدفاع عن قضية منة تامر ضحية مدرسة العجوزة. 

شريف عامر يحدث في مصر ضحية مدرسة العجوزة مصر تفاصيل

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