ملحن أغنية الله أكبر: مصر أعظم دولة بالعالم ولكن بالعمل و الجهد

قال الدكتور أشرف الجرجاوي ملحن أغنية الله أكبر، التى عرضت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاحتفال بذكري نصر أكتوبر؛ أن الرئيس السيسي أكد الجهد والعمل الدؤوب والإخلاص والأمانة والشرف هم الطريق الوحيد لـ أن تصبح مصر أعظم دولة في العالم.

أضاف أشرف الجرجاوي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني؛ أن مصر أعظم دولة فى العالم، ولكن بالعمل و الجهد.

ولفت إلى أنه ولد ملحن، رغم أنه طبيب أسنان، معلقًا:" تخصصه كطبيب أسنان كانت كمهنة و لكن ليس له علاقة بالبيئة الفنية".

أوضح أن عندما تقابل مع صديقه المحامي والشاعر جمال سويد قال له :" أنت بتكتب كلام جيد لمصر، وتم العمل على تنفيذ أغنية الله أكبر".

وتابع :" لو بتحبوا البلد دي هتعرف تكتب لها حلو أوي، و تعرف تقدم لها حاجة حلوة، لآن الكاتبة لـ الوطن شيء عظيم وكبير".

وعلق يوسف الحسيني ان الأغنية الوطنية مغامرة لان لابد من ان تكون قريبه من الناس وجامعة لكل الناس.

