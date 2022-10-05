مؤلف "الله أكبر": عملت الأغنية لبلدي من قلبي

قال المحامي جمال السويد مؤلف أغنية الله أكبر، إنه لم يتخوف عندما قام بتأليف أغنية الله أكبر، موضحًا أنه يقوم بتأليف أغنية من قلبه لـ بلده، معلقة :" انا مش عامل أغنية للسوق عشان أكسب".

أضاف جمال سويد خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني؛ أنه عندما يقوم بـ تأليف أغنية لـ بلده، ففى حالة عدم القبول سيقوم بعمل أغنية آخري حتى يصل لـ القبول.

أوضح جمال أننا نريد التوضيح للناس أن روح أكتوبر لازالت موجوده لأن العبور في حرب أكتوبر تجدد ثانية في 30 يونيو لأنه يعتبر عبور من ظلام مخيف إلى النور؛ ونقولها لكل الشباب أعملوا وأصبروا وكافحوا.

وتابع أن مصر أعظم دولة في العالم وأن المصري لابد أن يعطي نفسه وبلده ولا ينتظر لمن يعطيه.

