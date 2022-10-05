هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تؤكد دعم حرية التعبير في البلاد

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق وقوفها على مسافة واحدة من الجميع ودعمها حرية الإعلام والتعبير في البلاد.

ودعت الهيئة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس /الثلاثاء/، المواطنين والأحزاب والتيارات كافة إلى التعامل وفق الأطر القانونية مع المخالفات التي قد تصدر من وسائل الإعلام.

وطالبت الهيئة باللجوء إليها أو إلى القضاء حال الرغبة في تقديم شكاوى رسمية على أية مؤسسة إعلامية مرخصة إذا خالفت لوائح السلوك المهني وقواعد البث الإعلامي.