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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاظمي يوجه بمحاسبة مرتكبي واقعة الاعتداء على وسيلة إعلامية في بغداد

مصطفي الكاظمي
مصطفي الكاظمي

وجه مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال، بمحاسبة مرتكبي واقعة الاعتداء على على وسيلة إعلامية في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" أودرتها قناة "السومرية نيوز" العراقية ، الفضائية الليلة، إن :"ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".
وأضاف الكاظمي :"‏وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".
وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق اليوم بقيام محتجين باقتحام "قناة الرابعة" وسط العاصمة العراقية بغداد.

مصطفي الكاظمي العراقية العراق رئيس الوزراء العراقي حكومة تصريف الأعمال العاصمة العراقية العاصمة العراقية بغداد حرية الصحافة

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