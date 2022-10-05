ضياء السيد: فيتوريا يعمل مع الفراعنة بشكل عادي ولم يبدأ تنفيذ مشروعه

يرى ضياء السيد مدرب المنتخب الأسبق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يعمل مع الفراعنة في المباراتين الوديتين بشكل عادي ولم يبدأ في تنفيذ المشروع الذي أعلنه اتحاد الكرة.

وتابع ضياء السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،لدي انطباع عن فيتوريا أنه يعمل بشكل عادي، لكن المعلن من اتحاد الكرة بأنه جاء من أجل بناء جيل ومشروع للمنتخب الوطني، أمامه 4 سنوات، على فرض أنني لن أطلب منه بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل ضياء السيد، لابد أن يفرغ فيتوريا نفسه لبناء جيل جديد للمنتخب خلال الـ3 سنوات المقبلة، وصناعة فريق وآخر بديل، خصوصًا وأن أعمار لاعبي المنتخب في الوقت الحالي كبيرة وستكون أكبر بشكل مبالغ وقت كأس العالم 2026، لذلك لا يجب أن يحدث ضغط إعلامي وجماهيري على فيتوريا حال خسارة بطولة إفريقيا.

منتخب مصر مع أجيري



وأتم ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق،أزمة أجيري أنه جاء من أجل مشروع التأهيل لكأس العالم ثم استضافة مصر كأس الأمم الإفريقية 2019، فزادت المطالبات بضرورة حصد اللقب، ومن ثم تمت إقالته عقب الإخفاق.