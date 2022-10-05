العميد عصام حسن: صواريخ سام 7 كانت ضد الطيران المنخفض لحماية القوات المصرية

قال العميد عصام حسن عطا الله قائد كتيبة سام 7 دفاع جوى الأسبق ، إنه شارك فى حرب أكتوبر فى الموجة الأولى للعبور وتم التخطيط لهذا الأمر واستخدام وقتئذ صواريخ سام 7 ضد الطيران المنخفض لحماية القوات المصرية ودفاع جوى وكان المخطط أن تصل الصواريخ إلى خط القناة .



وأضاف " عطا الله " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، أن نصر أكتوبر كان أساسه التخطيط مع ضرورة تواجد صواريخ فعالة مع القوات المصرية لافتا إلى أن صاروخ سام 7 فعال ضد الطيران المنخفض وتم حماية عبور الجيش الثالث الميدانى فى الكتيبة 552 مؤكدا أن الجيش المصرى شعر بالفخر والعزة فى ملحمة نصر أكتوبر .



وأشار إلى أن شعور النصر كان عظيما فى حرب أكتوبر وكان كافة قوات الجيش المصرى تنتظر هذه اللحظة بفارغ النصر ، لافتا إلى أن الزعيم الراحل أنور السادات كانت توجيهاته للجيش المصرى نصها كالتالى “ احنا حنحارب بالسلاح اللى فى ايدنا والأرض لن تسترد إلا بالقوة والعزيمة والإرادة الصلبة ”