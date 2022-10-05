عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العميد عصام حسن: صواريخ سام 7 كانت ضد الطيران المنخفض لحماية القوات المصرية

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال العميد عصام حسن عطا الله قائد كتيبة سام 7 دفاع جوى الأسبق ، إنه شارك فى حرب أكتوبر فى الموجة الأولى للعبور وتم التخطيط لهذا الأمر واستخدام وقتئذ صواريخ سام 7 ضد الطيران المنخفض لحماية القوات المصرية ودفاع جوى وكان المخطط أن تصل الصواريخ إلى خط القناة .


وأضاف " عطا الله " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، أن نصر أكتوبر كان أساسه التخطيط مع ضرورة تواجد صواريخ فعالة مع القوات المصرية لافتا إلى أن صاروخ سام 7 فعال ضد الطيران المنخفض وتم حماية عبور الجيش الثالث الميدانى  فى الكتيبة 552  مؤكدا أن الجيش المصرى شعر بالفخر والعزة فى ملحمة نصر أكتوبر  .


وأشار إلى أن شعور النصر كان عظيما فى حرب أكتوبر وكان كافة قوات الجيش المصرى تنتظر هذه اللحظة بفارغ النصر ، لافتا إلى أن الزعيم الراحل أنور السادات كانت توجيهاته للجيش المصرى نصها كالتالى “ احنا حنحارب بالسلاح اللى فى ايدنا والأرض لن تسترد إلا بالقوة والعزيمة والإرادة الصلبة ” 

حرب اكتوبر الجيش المصري الموجة الأولى الطيران الجيش الثالث الميدانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

رد صادم من محمود علاء على تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

في الطابور| موظف بسوبر ماركت شهير يتحرش بطبيبة.. والنيابة تتخذ قرارا

ترشيحاتنا

بدون رجيم أو فرهدة .. 5 مشروبات تحول جسمك لألة حرق دهون

بقوة 5.4 ريختر.. زلزال قوي يضرب إيران

فضائح كبرى لـ ابن بايدن ما كانت ستصل بوالده إلى رئاسة أمريكا

مقتل 2688 جنديا إسرائيليا.. تل أبيب تعترف بخسائرها الفادحة في حرب أكتوبر

السر في عدد أرجله.. ضفدع يتسبب في ثروة ضخمة لرجل تايلاندي |شاهد

في يومه العالمي.. معلومات هامة عن المعلم بمناسبة احتفال العالم به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد الغريبة| طريقة عمل المشبك الأحمر

مش بلبس الفستان مرتين.. فيفي عبده تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ