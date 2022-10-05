سؤال برلماني بشأن الرقابة على الأبنية التعليمية الجديدة والمتهالكة

أعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بسؤال موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية للرقابة على بناء الأبنية التعليمية الجديدة وأيضا الرقابة على بعض الأبنية المتهالكة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة.

وقالت النائبة دعاء عريبي في سؤالها الموجه لوزير التعليم أن هذا الأمر يأتي في إطار الحفاظ على سلامة أبنائنا من طلبة وطالبات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأكدت النائبة دعاء عريبي، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الأبنية التعليمية للحفاظ عليها.

تجدر الإشارة إلى أن النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم أول أمس بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الاعدادية للبنات بكرداسة بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى وفاة الطفلة ملك محمد وإصابة ١٦ من ابنائنا الطلاب.