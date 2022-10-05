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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موديرنا تطلب من اليابان الموافقة على لقاح مصمم لمتغير أوميكرون BA.5

صدى البلد

 طلبت شركة موديرنا للأدوية تطلب من وزارة الصحة اليابانية الموافقة على لقاحها المحدث لفيروس كورونا المصمم خصيصًا لمتغير أوميكرون BA.5 المنتشر الآن .

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأربعاء أن هذا الطلب من شركة الأدوية الأمريكية العملاقة للقاح ثنائي التكافؤ، والذي يعمل ضد متغيرات أوميكرون الفرعية BA.4 و BA.5 والسلالات السابقة، يأتي أعقاب موافقة الوزارة على طلب شركة فايزر المنافسة لموديرنا لإعطاء اللقاحات المماثلة الشهر الماضي.

وفي محاولة لوقف الموجة السابعة المستمرة من عدوى فيروس كورونا التي تعززها في الغالب المتغير BA.5، بدأت اليابان الشهر الماضي في إعطاء جرعات أوميكرون المعززة التي صنعتها شركتا "موديرنا" و"فايزر"، لكنها مصممة وفقًا لمتغير BA.1.

وحصل لقاح موديرنا المحدث، الذي يستهدف أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، على الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة، كما سجلت اليابان حتى الآن 21 مليونا و385 ألفا و662 إصابة بفيروس كورونا و45 ألفا و83 وفاة، بينما تعافى 40 مليونا و405 آلاف و373 حالة.

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