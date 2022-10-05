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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمناسبة يومه العالمي.. برلمانية: الدولة تعتبر المعلم شريانا أساسيا لتطوير المنظومة

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن التعليم في مصر أصبح يحظى برعاية سامية من القيادة السياسية إيمانا منها بأهميته في نهضة وتقدم الأمم بما يحقق مستقبل أفضل للجميع.


وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ صدى البلد" أنه  بمناسبة الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، فالجميع يرى الاهتمام المضاعف لقطاع التعليم ومعلميه، حيث تعزيز البنية الأساسية من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتوسع في بناء مدارس حديثة والاعتماد على التكنولوجيا بما يواكب التحول الرقمي الذي طرأ على العالم بشكل كبير.

 

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف مسبقا الحكومة بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، الأمر الذي يؤكد الإرادة السياسية القوية لاستكمال المسيرة التنموية الشاملة للارتقاء بهذا القطاع.


وأشارت عضو مجلس النواب إلى ان القدرات التي يحتاجها المعلمون للنجاح في التعليم في القرن الحادي والعشرين، يمكن اكتسابها باتساع جودة وقوة التدريس عن طريق إصلاح برامج إعداد المعلم، وإعادة هيكلة النظم التي تستخدمها المؤسسات لتدعيم عملية التعليم المستمر للمعلم باعتماد رخصة قيادة التدريس".

 

واختتمت النائبة جيهان البيومي  أن الاهتمام بالمعلم يعني ضرورة الاهتمام باختياره وإعداده وتدريبه أثناء الخدمة مما يعني حتمية تمهين وظيفة التعليم باعتبارها الركيزة الأساسية لإصلاح وتطوير النظام التعليمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب التحول الرقمي البرلمان العملية التعليمية

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