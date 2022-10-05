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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي يراهن على وعي الشعب المصري

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الاحتفال بذكرى أكتوبر تعتبر مرحلة لشحن بطارية العزم والإصرار لدى الشعب المصري، متابعًا أن اللفتة الكريمة التي قام بها الرئيس السيسي بالأمس مع رجال فرقة 139 صاعقة من اللفتات التي لها دور في دعم وتقدير لكل من يبذل مجهود من أجل هذا الوطن.


وأضاف "الشيمي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم هند النعساني والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الندوة التثقيفية قامت بتأدية دورها على أكمل وجه، متابعًا أن الرئيس السيسي يراهن على مفهوم الوعي لدى الشعب المصري وذلك من خلال الخطابات التي يواجهها لهم.


وتابع أن الندوة لم يكن هدفها فقط القوات المسلحة المصرية وإنما الشعب المصري أيضًا، مؤكدًا أن الوعي يتحقق من خلال الثقافة وهذا ما قامت به الندوة.

 

وأشار إلى أن استغلال الندوة التثقيفية وذكر أيات من الذكر الحكيم يشير إلى أن الشعب المصري يجب أن يكون لديه إيمان قوي بإرادة الله، لافتًا إلى أن هذا الجيل وضع في هذه الظروف من أجل هدف معين لاكتساب الكثير من الخبرات.
 

الرئيس السيسي السيسي الندوة التثقيفية

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