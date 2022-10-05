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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

صدى البلد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي برقيته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أخلص التهاني القلبية، وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بتلك المناسبة الجليلة، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والرخاء.

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