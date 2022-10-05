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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: واثق كل الثقة في الله عز وجل وتوفيقه لمصر وشعبها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ختام كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف: “واثق كل الثقة فى الله عز وجل وتوفيقه لمصر وشعبها وفى تحقيق أمالنا جميعا فى بناء جمهوريتنا الجديدة الذى نتمني أن ينعم بها شعبنا العظيم إلى حياة كريمة وأمنة بإذن الله وأشكركم وكل عام ومصرنا الغالية دائما فى تقدم ورفعة".

 

وأضاف الرئيس السيسي، إن الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم فى حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعيا إلى الاضطراب والفوضي، ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب.

 

وتابع أنه يتعين علينا أن ننتبه إلى خطورة بث الشائعات، مستشهدا بقول الله تعالي فى كتابه الكريم: “ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد”.

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