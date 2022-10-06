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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني في يوم المعلم العالمي.. تمكينهم ضروري للعبور نحو الجمهورية الجديدة

احمد البلشي
احمد البلشي

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ان الدولة المصرية تؤمن تماما بأهمية التعليم ودوره في الارتقاء بالأمة وتحقيق مستقبل أفضل لها، موضحا أنه من منطلق هذا الايمان أولت هذا القطاع اهتماما مضاعفا تمثل في جعله مواكب لأحدث الطرق والوسائل العالمية ليتماشى مع تطورات العصر، إضافة إلى توفير الدعم للمعلمين والتوسع في انشاء المدارس بالقرى والمحافظات لمنع التكدس بالفصول حتى تصل المعلومة بشكل سلس للطلاب.

 

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد انه  بمناسبة الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام،  ينبغي أن نبعث رسالة عرفان وتقدير للمعلم المصري، والذي لا يقل دوره عن أي دور بالسبة للمهن الأخرى بل يفوقها في بعض الأحيان .

 

واكد عضو مجلس الشيوخ ان ضرورة تمكين المعلمين بما يتناسب مع مواصفات الجمهورية الجديدة، والتي يعتمد بنائها على العلم والثقافة المترسخة لدى الأجيال القادمة، منوها إلى ان اليات تمكينهم تكمن في ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لهم وصرف اجر مناسب لقيمة جهودهم بما يمكنهم من تلبية متطلبات العصر في الظروف الراهنة.
 

مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي الاحتفال بيوم المعلم العالمي مواصفات الجمهورية الجديدة

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