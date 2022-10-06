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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طبيبة ضحية سوبر ماركت شهير.. عامل يواجه عقوبة الحبس 4 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحال المحامي الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بطبيبة في سوبرماركت شهير بأرض الجولف.

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تفاصيل تحرش مدير مدرسة بـ معلمة في الجيزة

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حادثة مأساوية.. تفاصيل مصرع طفلة في بورسعيد بسبب شعرها الطويل

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن وصلت  يده جسدها  وأكدت بالتحريات بأنه حال تواجد المجني عليها بالسوبر ماركت الشهير محل عمل المتهم لشراء متطلباتها قام بملامسة جسدها.

 

كما ثبت بمطالعة المقطع المصور بإدارة المراقبة بمحل الواقعة صحة قيام المتهم بالواقعة. 

 

عقوبة التحرش الجنسي

 

تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 
 

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