مصرع شخص وطفلة في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

لقى شخص وطفلة، اليوم الأربعاء، مصرعهما في حادثين منفصلين بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهما إلى مشرحتي كفر الشيخ العام وفوة المركزي.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوصول مستشفى فوة المركزي ع.ع 55 سنة، نتيجة تعرضه لحادث تصادم بسيارة نقل بطريق عرب المحضر.

كما تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً آخراً، بوصول إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ح.أ 6 سنوات جثة هامدة، وأ.م 33 سنة، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، نتيجة تعرضهما لحادث سير بالموقف الجديد بمدينة كفر الشيخ.