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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء: المؤتمر يركز على الاقتصاديات الكبرى وتمكين القطاع الخاص

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الذي كلف به الرئيس السيسي، تم تحديده في ظل الأزمات العالمية، فالدولة حريصة على طرح التحديات، إضافة لوجود رؤى للخبراء، ونأمل أن يحقق المؤتمر الاقتصادي كل أهدافه المرجوة منه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس السيسي، أن وحددنا 21 جهة دولية ومحلية للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وتم تقسيم فعاليات المؤتمر إلى ثلاثة أيام، فاليوم الأول سيتناول السياسيات الاقتصاديات الكبيرة، واليوم الثاني سيتناول كيفية تمكين القطاع الخاص، واليوم الثالث سيتناول خارطة طريق للقطاعات الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن جلسات المؤتمر تستهدف الجلسات التركيز على السياسات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد، كما يوجد رئيس للجلسة، ومتحدثين رئيسين، لتحديد أهداف ومخرجات الجلسات.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسته، عن سعادته بأن يشهد هذا الأسبوع مناسبتين غاليتين، الأولى احتفال الوطن بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والثانية حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، موجهًا التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وقادة ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل نقطة مُضيئة في مسيرة التاريخ المصري الحديث، حيث تجسد صلابة رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم، حيث يقدمون أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن الوطن، ويتصدون بكل إقدام لأي خطر يُحدق بأبنائه، معربًا عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم لجيش مصر العظيم.

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