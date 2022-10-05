عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حطّي كرامتك في الدرج ولّا الرجل المصري خاين؟..تصريحات مثيرة لـ ياسمين عز وهبة قطب|تقرير

هبه قطب وياسمين عز
هبه قطب وياسمين عز

قدمت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" عدة نصائح للنساء، أثارت بها الجدل لأنها حملت المرأة معظم المشاكل الزوجية.

txt

بعد إثارتها الجدل.. صيحة لا تتخلى عنها ياسمين عز في ملابسها |شاهد

txt

ياسمين عز تشارك بـ منتدي الإعلام العربي في دبي

وقالت ياسمين :" لماذا تغضبين عندما ينظر زوجك لـ امرأة أخرى، وأنت تعامليه بشكل عنيف وترفعي صوتك وتجعليه يشعر بأنه يتحدث مع رجل مثله، مضيفة:" بتقولي راجل  عينه زايغة ليه طالما انتي ضاربة بوز".

وأوضحت:" كيف تطلبين منه أن يعاملك بلطف وأنت دائمة الشكوى، وبدلا من أن تستقبليه بابتسامة؛ تلقين في وجهه وابلا من الشكاوى والهموم.

بتزعقي لجوزك ليه ؟

واستطردت “عز” :" بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته، ما هو جايبها بفلوسه".

txt

تواصل دعم الرجل المصري.. ياسمين عز تهاجم السيدات بـ 5 تصريحات نارية|شاهد

txt

بعد نصائحها المثيرة للجدل.. صور جديدة تكشف تغير ملامح ياسمين عز| شاهد

وأوضحت:"  الراجل من حقه يمسك تليفون مراته زي ما هو عايز والست مش حقها، متابعة:" اللي موجود في الزواج المحبة أول ما تتجوزي تحطي كرامتك في الدرج".

أول ما تتجوزي تحطي كرامتك في الدرج

 

وواصلت:"  حسسي زوجك باهتمامك به في حياته في لبسه وشكله، يا شيخة انتي مبقتيش تفتحي دولابه إلا عشان تفتشي في هدومه أو تطلعي كام غيار من هدومه تعملي بهم فوط مطبخ أو تمسحي بهم البلاط. والله لو اهتميتي بزوجك نص اهتمامك بغسيل السجاجيد عمره ما يفكر يبص لوحدة غيرك”.

ومن جانبها هاجمت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاجات الزوجية الرجل المصري، قائلة: يكون لطيف وحنين مع المرأة في العلاقة الحرام وليست العلاقة الزوجية، متابعة "الرجل المصري مع مراته مش بيبقي حنين ولا لطيف بتبقي فيه صفات تانية خالص .. بس في حالات مش كده وبتبقي كويسة مع زوجاتهم".

txt

محاكمة هبة قطب بسبب إهانة الرجل المصري.. ماذا قالت عنه؟

txt

نصائحها شاذة وتحريضية.. هبة قطب من غشاء البكارة لخيانة الرجل المصري|القصة الكاملة

وأضافت "قطب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تم تقسيم الرجال في مصر الذي يتعاملون برفق مع زوجاتهم لا يتعدون الـ 30% والاخرين الذي يتعاملون برفق ولطف مع المرأة التي لا تكون زوجته يمثلون نسبة 70%.

الرجل المصري لديه قناعات معينة

وأوضحت هبة قطب أن الزوج المصري لديه قناعة كبيرة بأنه لو كان لطيفا مع زوجته سوف تقوم بأفعال كثيرة، قائلة "الرجل لو دلع مراته هيفتكر أن كده هتركب عليه وتدلدل رجليها وتبقي قارشة ملحته".

وأشارت إلى أن هناك نماذج جيدة جدا من الرجل المصري ويكون حنونا على أهل بيته بشكل كبير، ولكن الغالبية العظمى عكس ذلك تماما.

ياسمين عز المشاكل الزوجية المراة تصريحات الدكتورة هبة قطب هبة قطب الاعلامية ياسمين عز الرجل المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

ترشيحاتنا

محمد العسيري: الغناء سلاح مهم في الحرب والسلم

قرار حاسم من فيريرا بشأن صفقات الزمالك الجديدة

ارتفاع مستمر.. أسعار البيض اليوم بالأسواق ومنافذ الحكومة

ألمانيا تعلن وقوع تسريبات في محطة نووية

لماذا ارتفع الاستثمار الأجنبي بمصر لـ8.9 مليار دولار في عام.. تفاصيل

البابا تواضروس مهنئا الرئيس بذكرى نصر أكتوبر : أيام مجيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشي بـ 10 جنيه .. فول بطعم الزبدة

ياسمين صبري تنشر صورة جديدة خلال رحلتها في باريس| شاهد

عمرها 48 عاما.. هيلاري سوانيك تعلن حملها في توأم |صور

بالشعر الأحمر.. زوجة الحضري تبهر متابعيها بصورة جديدة| شاهد

فيديو

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

فتاة الـ كدة كدة.. سندس عبدالهادي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. فيديوجراف

تحدث عن نوير والشناوي.. ماذا قال ميشيل يانكون عن الأهلي والخطيب؟ |فيديوجراف

هبوط حاد في الدولار وتراجع الذهب عالميا ومحليا ..ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ