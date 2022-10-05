حطّي كرامتك في الدرج ولّا الرجل المصري خاين؟..تصريحات مثيرة لـ ياسمين عز وهبة قطب|تقرير

قدمت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" عدة نصائح للنساء، أثارت بها الجدل لأنها حملت المرأة معظم المشاكل الزوجية.

وقالت ياسمين :" لماذا تغضبين عندما ينظر زوجك لـ امرأة أخرى، وأنت تعامليه بشكل عنيف وترفعي صوتك وتجعليه يشعر بأنه يتحدث مع رجل مثله، مضيفة:" بتقولي راجل عينه زايغة ليه طالما انتي ضاربة بوز".

وأوضحت:" كيف تطلبين منه أن يعاملك بلطف وأنت دائمة الشكوى، وبدلا من أن تستقبليه بابتسامة؛ تلقين في وجهه وابلا من الشكاوى والهموم.

بتزعقي لجوزك ليه ؟

واستطردت “عز” :" بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته، ما هو جايبها بفلوسه".

وأوضحت:" الراجل من حقه يمسك تليفون مراته زي ما هو عايز والست مش حقها، متابعة:" اللي موجود في الزواج المحبة أول ما تتجوزي تحطي كرامتك في الدرج".

أول ما تتجوزي تحطي كرامتك في الدرج

وواصلت:" حسسي زوجك باهتمامك به في حياته في لبسه وشكله، يا شيخة انتي مبقتيش تفتحي دولابه إلا عشان تفتشي في هدومه أو تطلعي كام غيار من هدومه تعملي بهم فوط مطبخ أو تمسحي بهم البلاط. والله لو اهتميتي بزوجك نص اهتمامك بغسيل السجاجيد عمره ما يفكر يبص لوحدة غيرك”.

ومن جانبها هاجمت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاجات الزوجية الرجل المصري، قائلة: يكون لطيف وحنين مع المرأة في العلاقة الحرام وليست العلاقة الزوجية، متابعة "الرجل المصري مع مراته مش بيبقي حنين ولا لطيف بتبقي فيه صفات تانية خالص .. بس في حالات مش كده وبتبقي كويسة مع زوجاتهم".

وأضافت "قطب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تم تقسيم الرجال في مصر الذي يتعاملون برفق مع زوجاتهم لا يتعدون الـ 30% والاخرين الذي يتعاملون برفق ولطف مع المرأة التي لا تكون زوجته يمثلون نسبة 70%.

الرجل المصري لديه قناعات معينة

وأوضحت هبة قطب أن الزوج المصري لديه قناعة كبيرة بأنه لو كان لطيفا مع زوجته سوف تقوم بأفعال كثيرة، قائلة "الرجل لو دلع مراته هيفتكر أن كده هتركب عليه وتدلدل رجليها وتبقي قارشة ملحته".

وأشارت إلى أن هناك نماذج جيدة جدا من الرجل المصري ويكون حنونا على أهل بيته بشكل كبير، ولكن الغالبية العظمى عكس ذلك تماما.