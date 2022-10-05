هبة قطب مهددة بالحبس ثلاث سنوات بسبب تصريح.. ماذا قالت؟

علق وائل نجم المحامي بالنقض، على تصريح الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، الذى قالت فيه:"الراجل المصري ميبقاش لطيف ودمه خفيف إلا فى الحرام".

وأكد المحامي بالنقض، أن هذا التصريح يعرض هبة قطب لـ الحبس، ويعتبر إهانة لـ المرأة و الرجل المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هبة قطب تمتلك “دم خفيف” ، وعليها أن تعلم معنى الكلمة التى تصرح بها.

ولفت إلى أن العقوبة المتوقعة عليها ستكون ثلاث سنوات، لأن هناك دعوى مدنية سترفع من الرجال و السيدات، وستحصل على العقوبة الأشد، وهى ثلاث سنوات.